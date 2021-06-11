В Бурятии закрывают фуд-корты и кинотеатры из-за резкого роста числа больных Covid-19

Власти Бурятии ужесточили ограничения, введенные в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов с Covid-19 тяжело переносит заболевание. Об этом сообщается на официальном сайте администрации республики по итогам заседания регионального оперативного штаба.

«На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет», – говорится в сообщении.

В связи с этим власти ввели несколько ограничений. Так режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов, до 1 июля приостановлена работа фудкортов, кинотеатров, детских развлекательных зон и центров. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.

Кроме того, закрываются все летние лагеря дневного пребывания. Приостановлен очный прием заявлений граждан в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС.

Зоны ожидания в аэропорту будут закрыты для встречающих и провожающих. В здание аэропорта смогут пройти только пассажиры.

Вместе с тем в республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. Без средств индивидуальной защиты нельзя будет появляться в местах массового пребывания людей: торговых центрах, предприятиях общепита, общественном транспорте и прочих.

Ранее власти Бурятии из-за вспышки коронавируса перевели на дистанционное обучение учащихся колледжей и вузов, а также запретили проведение массовых мероприятий, в том числе выпускных вечеров школьников. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60%.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 11.06.21

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