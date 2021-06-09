Впервые с начала марта в России за сутки выявили больше 10 тысяч заболевших Covid-19

В России суточный прирост заболевших коронавирусом впервые с начала марта преодолел планку в 10 тысяч.

За минувший день в стране выявлено 10 407 случаев Covid-19 во всех регионах, кроме Чукотки, что на 430 случаев больше, чем в предыдущие сутки, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. Это максимальное значение с 7 марта, когда было зарегистрировано 10 595 новых больных ковидом. Судя по официальной статистике, число заболевших коронавирусом в России растет седьмой день подряд. Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 5 156 250 случаев Covid-19.

Наибольший прирост новых случаев заражения по-прежнему зафиксирован в Москве (+4124). Впервые с января число заболевших коронавирусом за сутки в столице превысило 4 тысячи. В пятерку регионов с самой большой суточной заболеваемостью ковидом также вошли Санкт-Петербург (+852), Московская (+781), Нижегородская (+167) и Ростовская (+154) области.

Меньше всего новых заболевших зафиксировано в Ненецком автономном округе (+1), а также в Магаданской области и Еврейской автономной области – по 6 человек.

В стране снова выросла статистика суточной смертности от коронавируса. За минувший день скончались 399 пациентов (накануне 379), а за все время пандемии от ковида в России умерли 124 895 человек.

При этом за сутки полностью выздоровели 9 814 человек, а за весь период – 4 761 899.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 141,1 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 305 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 526 тыс. 112 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.21

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