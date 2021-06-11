В России впервые с февраля выявили больше 12 тысяч новых заболевших Covid-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые с 22 февраля превысил отметку в 12 тысяч. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувший день зарегистрировано 12 505 случаев заражения Covid-19 во всех регионах, кроме Чукотки. По сравнению с предыдущими сутками инфицированных стало больше на 806 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 5 180 454.

Наибольший прирост заболевших за последние 24 часа зафиксирован вновь в Москве (+5853). Количество зараженных в столице стало рекордным с 14 января, когда было выявлено 5893 случая коронавируса. В пятерку регионов – лидеров антирейтинга по числу заболевших ковидом за сутки также вошли Санкт-Петербурге (+863), Московская (+837), Нижегородская (+177) и Ростовская (+158) области. Еще в девяти регионах суточный прирост случаев Covid-19 превысил сотню.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве – 0,04%, а также в Ямало-Ненецком АО, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии – 0,05%. В среднем по России этот показатель вырос до 0,24%.

В стране не снижается суточная смертность от коронавируса. За минувший день зарегистрировано 396 летальных исходов (накануне 383). Больше всего новых смертей в Москве (60), Санкт-Петербурге (45), Нижегородской области (18). За весь период пандемии в России от ковида умерло 125 674 человека.

Число выздоровевших увеличилось на 10188 человек (днем ранее – 10096) и достигло 4 782 183 человека.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 141,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 400 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540 697 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.06.21

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