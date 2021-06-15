Мурманская область вернет антиковидные ограничения

Власти Мурманской области запретили развлекательным заведениям и общепиту работать в ночное время. Ограничения вводятся в 19 июня, заявил глава региона Андрей Чибис.

«С пятницы вводим ограничение по времени работы общепита, возвращаемся к режиму с 6:00 до 23:00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут», – сказал губернатор во время оперативного совещания. Трансляция велась на его странице в соцсети.

По данным Роспотребнадзора, именно в ночных клубах россияне больше всего рискуют заразиться коронавирусом, потому что там плохо соблюдают ограничения, сказал Чибис.

С 21 июня бюджетные учреждения должны снова перевести 30% сотрудников на дистанционную работу, как при прохождении прошлого пика заболеваемости. Такие же рекомендации даны частным компаниям. И всем работодателям губернатор посоветовал установить дифференцированное начало рабочего дня.

Андрей Чибис призвал ужесточить проверки соблюдения масочного режима и общественного транспорта: загрузка не должна превышать двух третей. Губернатор заявил, что владельцы транспорта должны нести наказание за несоблюдение масочного режима в маршрутках.

Ранее власти Хабаровского края и Бурятии вернули ряд ограничительных мер из-за ухудшения эпидобстановки. В субъектах отменили массовые мероприятия и перевели на удаленную работу пожилых и беременных. С 11 июня в Бурятии торгово-развлекательным центрам запретили работать после 20 часов, до 1 июля приостановлена работа фудкортов, кинотеатров, детских развлекательных зон и центров.

Мурманск, Наталья Рязанова

Мурманск. Другие новости 15.06.21

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