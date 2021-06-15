Два региона России ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Хабаровского края и Бурятии приняли решение вернуть ряд ограничительных мер в связи с увеличением числа случаев коронавируса. В субъектах отменяют массовые мероприятия и переводят на удаленку пожилых и беременных.

Как сообщил Минздрав Хабаровского края, заполняемость коечного фонда по ковиду составляет 90% в регионе, в Хабаровске – 98%. В Охотском районе два поселка – Новое Устье и Вострецово – находятся на карантине.

«Роспотребнадзор рекомендовал, и штаб поддержал предложения по переводу на дистанционный режим работы лиц старше 65 лет и беременных», – говорится в сообщении министерства в Instagram.

Вылет в северные районы края отныне разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста. Для жителей этих районов он бесплатный. Диагностика будет оплачена из резервного фонда правительства региона.

Помимо этого, в Охотском районе приостановлена работа пришкольных летних лагерей. В нескольких селах Хабаровского района полностью отменены все массовые мероприятия.

Также оперативный штаб обсуждает возвращение к шахматной рассадке в кинозалах, но окончательное решение еще не принято.

Власти Бурятии вновь ужесточили ограничения по коронавирусу. В регионе с начала июня число госпитализированных с Covid-19 увеличилось в 3,4 раза. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжелая форма заболевания.

В целях борьбы с распространением инфекции было принято решение до 1 июля закрыть все парки, скверы и общественные зоны. Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим. Также приостановлены занятия физической культурой и спортом, как в закрытых помещениях, так и на улице.

Кроме того, прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники.

В Бурятии наблюдается и рост заболеваемости среди молодежи и детей, в связи с чем в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних.

Людям старше 65 лет также предписано обязательное соблюдение режима самоизоляции.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 15.06.21

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