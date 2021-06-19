Коронавирус в России: почти 18 тысяч заболевших за сутки и новый антирекорд в Москве

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Почти половина новых случаев заражения за минувший день приходится на Москву. Суточный прирост заболевших в столице обновил рекорд второй день подряд. Растет и смертность от коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

За последние 24 часа в стране выявлено 17 906 заразившихся ковидом в 85 регионах (днем ранее – 17 262). Это максимальный прирост с 31 января, когда коронавирус обнаружили у 18 359 человек. Общее число заболевших Covid-19 достигло 5 299 215 человек.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве – 9 120, что является максимумом с начала пандемии. Предыдущий антирекорд по числу заболевших в столице за день – 9 056 – был зафиксирован в пятницу, 18 июня. В топ-5 регионов-лидеров по приросту заразившихся также вошли Московская область (+1456), Санкт-Петербург (+996), Нижегородская область (+231) и Бурятия (+226).

Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии – 0,06%. В целом по России этот показатель вырос с 0,33% до 0,34%.

За сутки от коронавируса и его последствий скончались 466 человек (накануне – 453). Это максимальный показатель суточной смертности с 12 марта, когда было зарегистрировано 486 летальных исходов. Наибольшее количество новых смертей зафиксировано в Москве (76), Санкт-Петербурге (66) и Нижегородской области (20). Всего за весь период пандемии от коронавируса умерли 128 911 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 144,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 473 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 596 906 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.21

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