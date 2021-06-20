В России третий день подряд выявили больше 17 тысяч заболевших Covid-19

В России третий день подряд выявили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19. В Москве суточный прирост заболевших снизился впервые за три дня, но остается больше 8 тысяч. Смертность от ковида в стране четвертый день подряд держится выше 400 случаев за сутки.

За минувший день в России подтверждено 17 611 случаев инфицирования коронавирусом во всех регионах (накануне -17 906). Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 5 316 826 человек.

Лидером по приросту заражений остается Москва, где выявили 8305 случаев по сравнению с 9120 днем ранее. На втором месте – Московская область, где за сутки ковидом заболели 1638 человек (максимум за все время пандемии), на третьем – Санкт-Петербург, где впервые с 20 февраля показатель суточной заболеваемости превысил тысячу случаев (+1019). Еще в двух регионах суточный прирост случаев заражения больше 200. Так, в Нижегородской области выявлено 249 заболевших, а в Бурятии – 235. Еще в 25 регионах зафиксировано свыше 100 случаев инфицирования.

Меньше всего новых заболевших обнаружено на Чукотке – 1, а также в Ненецком автономном округе (3).

За сутки от коронавируса в стране скончались 450 человек, а всего за все время пандемии умер 129 361 пациент с подтвержденным ковидом. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (81), Санкт-Петербурге (73) и Нижегородской области (23).

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 8 629 человек, а за весь период эпидемии – 4 869 972.

По информации Роспотребнадзора, с начала падении проведено свыше 145,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе за последние сутки – 471 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 606 036 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.06.21

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