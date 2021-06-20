России предрекли ускорение эпидемии коронавируса

Темпы заражения коронавирусом в России будут ускоряться. Такое мнение высказала руководитель группы геномики и геномных технологий Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала «Россия-1». Это связано с тем, что вакцинированных в стране еще мало, а доля переболевших, у которых остались защитные антитела, небольшая, пояснила специалист.

Сперанская считает, что единственный способ остановить быстрое распространение инфекции – это «привить достаточное количество населения» и тем самым сформировать коллективный иммунитет, чтобы «новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться».

В России вторую неделю заметно растет заболеваемость Covid-19. Последние три дня суточный прирост инифицированных превышает 17 тыс. человек, тогда как в начале июня этот показатель составлял 8-9 тыс. Эпидемиологи объясняют ухудшение эпидситуации распространением в стране индийского штамма коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин на днях заявлял, что в столице около 90% новых пациентов заражены индийским вариантом ковида («Дельта» по квалификации ВОЗ).

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о коварности индийской разновидности коронавируса. По его словам, он сокращает время перехода от легкой формы заболевания к тяжелой и тем самым сокращает время появления антител к вирусу.

Индийский штамм, по данным ВОЗ, выявлен более чем в 80 странах и становится доминирующим в мире за счет большей заразности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.06.21

В Белгородской области один район объявлен свободным от коронавируса. / Коронавирус может провоцировать аутоимунные заболевания. / В России третий день подряд выявили больше 17 тысяч заболевших Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»