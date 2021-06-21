Власти Мурманской области введут обязательную вакцинацию от Covid-19

Власти Мурманской области обяжут некоторые категории работников пройти вакцинацию от коронавируса. Глава региона Андрей Чибис призвал жителей области присоединиться к прививочной кампании.

Решение будет принято, когда все будет готово к обязательной вакцинации, соообщили в пресс-службе главы региона.

«Вакцинация – единственный способ для защиты себя и близких, призываю всех максимально быстро ее пройти. Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников», – сказал губернатор.

Обязательно сделать прививку от коронавируса придется госслужащим, работникам торговли и общепита, сотрудникам образовательных и социально-культурных организаций, а также работникам в сфере транспорта.

Андрей Чибис призвал эти граждан из этих категорий делать прививки, не дожидаясь официального постановления.

Глава региона также отменил с 22 июня все массовые мероприятия даже на открытом воздухе. С 23 июня кафе и рестораны, а также кинотеатры смогут заполнять только половину залов, а фудкорты перейдут на работу «на вынос». С 26 июня постояльцы гостиниц и баз отдыха при заселении должны предоставить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тесты не старше 72 часов.

Напомним, обязательную вакцинацию уже ввели власти Подмосковья, Кемеровской, Ленинградской, Тульской и Сахалинской областей.

Мурманск, Наталья Рязанова

Мурманск. Другие новости 21.06.21

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