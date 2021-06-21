Власти Мурманской области введут обязательную вакцинацию от Covid-19

Власти Мурманской области обяжут некоторые категории работников пройти вакцинацию от коронавируса. Глава региона Андрей Чибис призвал жителей области присоединиться к прививочной кампании.
Решение будет принято, когда все будет готово к обязательной вакцинации, соообщили в пресс-службе главы региона.
«Вакцинация – единственный способ для защиты себя и близких, призываю всех максимально быстро ее пройти. Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников», – сказал губернатор.
Обязательно сделать прививку от коронавируса придется госслужащим, работникам торговли и общепита, сотрудникам образовательных и социально-культурных организаций, а также работникам в сфере транспорта.
Андрей Чибис призвал эти граждан из этих категорий делать прививки, не дожидаясь официального постановления.
Глава региона также отменил с 22 июня все массовые мероприятия даже на открытом воздухе. С 23 июня кафе и рестораны, а также кинотеатры смогут заполнять только половину залов, а фудкорты перейдут на работу «на вынос». С 26 июня постояльцы гостиниц и баз отдыха при заселении должны предоставить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тесты не старше 72 часов.
Напомним, обязательную вакцинацию уже ввели власти Подмосковья, Кемеровской, Ленинградской, Тульской и Сахалинской областей.
Мурманск, Наталья Рязанова
Мурманск. Другие новости 21.06.21
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