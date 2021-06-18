Шестой регион в России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий работников. Там обязали до 1 сентября вакцинировать не менее 80% сотрудников. Ленобласть стала пятым регионом, где предписали провести принудительную иммунизацию. Шестым регионом, где решились на эту меру, стала Тульская область.

Согласно постановлению главы области Александра Дрозденко, прививки должны сделать сотрудники государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, жилищного ЖКХ и энергетики, торговли, транспорта, МФЦ, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, а также ИП вышеперечисленных сфер.

Руководителям вышеперечисленных учреждений и индивидуальным предпринимателям предписано до 1 сентября обеспечить проведение вакцинации минимум 80% своих работников, следует из документа. Вакцинацию к 1 сентября должны провести такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области.

Также сообщается, что в случае обострения эпидситуации в регионе с 1 сентября будет запрещено продолжать работу заведениям общепита, салонам красоты, парикмахерским, детским развлекательным центрам, музеям и внемузейным пространствам и ряда другим организациям сферы бытовых услуг, если вакцинированы менее 80% их сотрудников.

Глава региона объяснил введение обязательной вакцинации ростом случаев заражения ковидом и низкими темпами вакцинации: «Прививку от Сovid-19 сделали чуть больше 10% жителей Ленобласти».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на сегодняшнем заседании Центризбиркома России сообщила, что обязательную вакцинацию групп риска сегодня также ввели в Туле. Она допустила введение обязательной вакцинации в других регионах при неблагоприятном развитии эпидситуации.

Ранее в Тульской области из-за ухудшения эпидобстановки отменили все ранее запланированные концертно-развлекательные мероприятия, включая музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти с 18 по 20 июня.

Первыми обязательную вакцинацию работников сферы услуг, транспорта, образования и здравоохранения на фоне всплеска заболеваемости объявили на этой неделе власти Москвы. Вслед за столицей об аналогичных решениях сообщили власти Подмосковья, Кемеровской и Сахалинской областей. Таким образом, на сегодняшний день обязательную иммунизацию от ковида ввели в шести российских регионах.

Ранее сообщалось, что несколько регионов – Бурятия, Приморье, Новосибирская область – обсуждают этот вопрос.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.21

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