Еще два российских региона ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Еще два российских региона – Сахалинская область и Кузбасс – ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг, образования, здравоохранения и культуры.

Глава управления Роспотребнадзора по Сахалину Ольга Фунтусова в четверг подписала постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. Речь идет об иммунизации по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, – эти категории обязаны будут привиться, уточнила она, передает РИА «Новости».

Действие постановления распространяется на работников образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, МФЦ, транспорта, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, общепита, предприятий по оказанию бытовых услуг, детских лагерей дневного пребывания, детских игровых комнат, музеев, театров, кинотеатров.

Обязательная вакцинация этих категорий работников начнется 21 июня. В организациях и учреждениях должны вакцинироваться не менее 60% сотрудников.

Фунтусова объяснила введение обязательной вакцинации для представителей ряда профессий ухудшением эпидобстановки в регионе – сейчас Сахалин занимает восьмое место по России по уровню распространения коронавируса, тогда как 11 мая область находилась на 82-м месте.

Обязательную вакцинацию от Covid-19 работников некоторых категорий объявили и в Кемеровской области – с формулировкой «во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе». Власти региона обязали в срок до 17 августа обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей сфер здравоохранения, образования, транспорта, промышленности, социального обслуживания, торговли, общепита, индустрии красоты, ЖКХ, МФЦ, культуры, а также государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение оперштаба и распоряжение главы региона Сергея Цивилева.

Первой обязательную вакцинацию работников сферы услуг, образования и здравоохранения на фоне всплеска заболеваемости объявили накануне власти Москвы. Согласно постановлению главного государственный санитарный врач по столице Елены Андреевой, в течение месяца должно быть привито от коронавируса первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников таких предприятий, а до 15 августа – вторым.

Вслед за Москвой похожее постановление выпустила главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова.

Еще в ряде регионов – Приморском крае и Бурятии – вопрос об обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности находится на обсуждении.

Южно-Сахалинск, Кемерово, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск, Кемерово. Другие новости 17.06.21

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