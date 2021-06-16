Равнение на Москву: в Подмосковье объявлена обязательная вакцинация от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для работников предприятий, которые задействованы в сфере услуг. Согласно документу, как и в Москве, в Подмосковье рассчитывают до 15 августа привить от инфекции не менее 60% сотрудников таких предприятий.

Макиалова пояснила, что ситуация с коронавирусом в регионе расценивается как неблагополучная. При этом наибольший удельный вес среди заболевших (70%) приходится на взрослое трудоспособное население 18 – 60 лет.

В постановлении оговаривается, что обязательной вакцинации подлежат сотрудники общепита, салонов красоты, СПА-салонов, бань, массажных салонов, фитнес-клубов, бассейнов, торговли, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток, общественного транспорта и такси, а также системы образования, здравоохранения и социального обслуживания. В списке также работники ЖКХ и энергетики, театров, музеев, библиотек, МФЦ, а также рекламных мероприятий, детских игровых комнат, развлекательных центров, детских лагерей и массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Также привиться должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Московской области и подведомственных организаций.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.06.21

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