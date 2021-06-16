«Будут точечные решения»: источник в кабмине РФ высказался об обязательной вакцинации

Власти не планируют введение обязательной вакцинации от коронавируса по всей России. Решения по этому вопросу будут приниматься точечно, в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

По словам собеседника агентства, проведение обязательной вакцинации в масштабах всей России «в настоящее время нецелесообразно», поскольку ситуация с распространением Covid-19 в регионах разная. Так, в части регионов число заболевших ковидом снижается, в других, наоборот, регистрируется взрывной рост заболеваемости, отметил источник.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева предписала провести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции работников сферы услуг. Решение принято из-за резкого роста заболеваемости. Прививать будут сотрудников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Аналогичное решение об обязательной вакцинации принято в Московской области.

На этом фоне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи об обязательной вакцинации по всей стране не идет: «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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