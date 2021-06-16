В Москве объявили об обязательной вакцинации от коронавируса

Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг. Как говорится в документе, причиной стала неблагоприятная ситуация с ростом заболеваемости.

Речь идет о работниках сферы торговли, общественного питания, транспорта, салонов красоты и физкультурно-оздоровительных комплексов, досуговых и развлекательных центров, а также системы образования, здравоохранения, социального обслуживания и ряда других. Согласно постановлению, в течение месяца должно быть привито от коронавируса первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников таких предприятий, а до 15 августа – вторым.

Андреева отметила, что интенсивность прироста новых случаев коронавируса с 6 июня возросла до 20%. «Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом», – говорится в документе.

Комментируя это распоряжение, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что им принят соответствующий указ, определяющий механизм и порядок его реализации. «До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – уточнил градоначальник.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», – констатировал мэр Москвы.

«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заявил Собянин.

Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в России наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Москве, при этом в столице выявили на тысячу меньше случаев Covid-19, чем вчера, – 5 782 против 6 805. На втором месте – Подмосковье, где за сутки коронавирус выявили у 1187 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.06.21

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