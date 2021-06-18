Музыкальный фестиваль «Дикая мята» запретили за 12 часов до открытия

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили по решению региональных властей за полсуток до открытия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Указ губернатора области Алексея Дюмина о запрете концертно-развлекательных мероприятий опубликован на сайте регионального правительства. В связи с этим на территории Тульской области отменены все ранее запланированные массовые культурные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята», сообщается в инстаграме регионального правительства.

Организаторы «Дикой мяты» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердилии, что в полночь 18 июня «получили приказ о том, что все массовые мероприятия отменены, включая подконтрольный им фестиваль». «Если вы еще не выехали на фестиваль – не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», – написали организаторы.

В этом году в «Дикой мяте» собирались принять участие почти 100 музыкальных коллективов и исполнителей, в том числе Tequilajazzz, «Кино», «АукцЫон» и др. Организаторы планировали пускать посетителей при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Вакцинированных собирались пропускать только по справке о прививке. Эти правила были согласованы с властями несколько дней назад.

Добавим, что накануне из-за коронавируса отменили Грушинский фестиваль. Он должен был пройти в Самарской области с 1 по 4 июля.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за ситуации с Covid-19. Фестиваль должен был пройти с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

Кроме того, в этом году из-за коронавируса не состоятся музыкальные фестивали «Уса́дьба Jazz»и Park Live. Они также перенесены на 2022 год.

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 18.06.21

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