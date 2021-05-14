Крупный московский музыкальный фестиваль Park Live откладывается еще на год

Популярный московский международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2022 год из-за трудностей с организацией, возникших на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

«Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. Мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», – говорится в сообщении.

В 2020 году музыкальный фестиваль был перенесен на 2021-й.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.05.21

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