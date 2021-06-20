Минтруд: непривитого работника нельзя уволить, но можно отстранить

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что в Трудовом кодексе нет нормы об увольнении за отказ от вакцинации.

«На сегодняшний день увольнять за это в трудовом законодательстве не предусмотрено», – цитирует главу ведомства «Прайм».

Министр отметил, что введение обязательной вакцинации работников различных сфер, как и перевод сотрудников на дистанционный режим работы относится к полномочиям регионов.

Котяков сообщил также, что работодатель вправе отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудника, не прошедшего обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям, решения о которой принимают главные санитарные врачи в регионах РФ.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – пояснил глава Минтруда. Он отметил, что при отсутствии у сотрудника объективных причин для отказа от прививки, он может быть отстранен от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты.

Напомним, что на сегодняшний день восемь регионов России ввели обязательную вакцинацию ряда категорий работников из-за осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19. Накануне об этой мере объявили власти Тверской области и Санкт-Петербурга. В Тверской области должны привиться в срок до 18 июня не менее 60% работников сферы услуг, транспорта, торговли, общепита, ЖКХ, культуры и др. В Северной столице под обязательную вакцинацию в срок до 15 августа попали 65% сотрудников исполнительных органов власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.06.21

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