На Кубани ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина обязала работников некоторых сфер привиться от коронавируса. Первый компонент вакцины граждане должны получить до 23 июля.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения Covid-19 постановляют обеспечить проведение прививок категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в постановлении главы краевого управления Роспотребнадзора. Документ опубликован на сайте ведомства.

Прививка от коронавируса стала обязательной для работников торговли и общепита, общественного транспорта и туристической отрасли, а также для сотрудников образовательных учреждений и сферы бытового обслуживания.

Не менее 60% работников должны привиться первым компонентом вакцины к 23 июля, а вторым – к 23 августа.

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил санкциями муниципальным служащим, которые не поставили прививку и заразились Covid-19. Такие сотрудники до конца года будут лишены всех надбавок и премий.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 23.06.21

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