Число смертей от Covid-19 в России второй день превышает 500 случаев – новые рекорды в Москве и Петербурге

В России суточная заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх после небольшого снижения днем ранее. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в стране выявлено 17 594 случая заражения Covid-19 во всех регионах (накануне – 16 715). Это максимальный показатель за три дня. При этом суточная смертность от коронавируса второй день подряд превышает отметку в 500 летальных случаев.

За прошедший день скончались 548 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне – 546). Это антирекорд с 11 февраля, когда было зафиксировано 553 смертей. В Москве показатель ковид-смертности второй день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, а в Санкт-Петербурге стал максимальным за все время эпидемии.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 5 368 513 случаев коронавируса. Прирост заболеваемости за сутки составил 0,33%, тогда как накануне этот показатель равнялся 0,31%. За все время пандемии в стране от ковида и его последствий скончались 130 895 человек.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве, где за минувший день выявили 6534 зараженных, что на 21 меньше, чем накануне (6 555). Далее по количеству новых инфицированных идут Московская область (+2 323, это новый антирекорд за все время пандемии), Санкт-Петербург (+1092), Нижегородская область (+291) и Бурятия (+255).

Больше всего умерших от ковида за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (93, максимум с начала пандемии), Москве (88), Нижегородской области и Бурятии – по 22.

При этом выздоровевших от ковида за вчерашний день в целом по стране – 12 660 человек – снова оказалось меньше заболевших. За весь период пандемии полностью излечились 4 902 110 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 146,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 436 тыс. Под наблюдением медиков остаются 656 тыс. 419 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.06.21

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