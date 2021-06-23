Минпромторг: контроль на заводе по выпуску «Спутник V» перекрывает названные ВОЗ недочеты

Тройной контроль перед отправкой «Спутника V» не пропускает на рынок некачественную вакцину, заявили в Минпромторге РФ. ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» уже устраняет недочеты, найденные Всемирной организацией здравоохранения при проверке производств вакцины.

«Все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний. Каждая партия вакцины проходит тройную проверку, что гарантирует качество продукта», – пояснили в Минпромторге.

Ранее ВОЗ проверила четыре предприятия в России, которые производят «Спутник V», и нашла недочеты на заводе в Уфе. Специалистам не понравилось, что на заводе не приняли все меры против перекрестного загрязнения вакцины, а операторы конвейеров носят не стерильную одежду. Замечания касались также особенностей идентификации и отслеживания каждой партии вакцины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все замечания приняты к сведению и недочеты уже исправлены.

«Имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, было исправлено», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что за производством вакцины осуществляется «самый жесткий контроль» со стороны профильных ведомств.

Напомним, российский препарат «Спутник V» одобрен более чем в 60 странах. Но ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не зарегистрировали ни одну из вакцин, производимых в России.

Москва, Наталья Рязанова

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