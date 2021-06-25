В Индии число жертв штамма «Дельта-плюс» выросло до двух

Врачи в Индии зарегистрировали вторую смерть от нового варианта коронавируса – «Дельта-плюс». Власти настоятельно рекомендуют штатам усилить антиковидные меры, чтобы сдержать новый штамм, пишет India today.
Случаи заражения штаммом «Дельта-плюс» выявлены уже в семи районах штата Махараштра. Врачи отметили, что оба умерших пациента не были привиты от коронавируса.
Накануне сообщили о смерти пациентки со штаммом «Дельта-плюс». Врачи предупредили, что заразность новой мутации коронавируса молниеносная: достаточно пройти мимо больного без маски, чтобы заразиться. Пока сообщалось о 40 случаях заражения новым штаммом коронавируса.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
Нью-Дели. Другие новости 25.06.21
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