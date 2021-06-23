Власти Индии предупредили о высокой заразности штамма «Дельта-плюс»

Правительство Индии призвало власти регионов усилить антиковидные меры в связи с распространением нового варианта коронавируса – «Дельта-плюс». Сообщение опубликовано на официальном сайте индийского кабмина.

Власти признали, что новая разновидность дельта-штамма «вызывает озабоченность». «Рекомендуем штатам Махараштра, Керала и Мадхья-Прадеш из-за штамма «Дельта-плюс» принять немедленные меры сдерживания, ускорить тестирование и вакцинацию», – говорится в сообщении.

Специалисты консорциума INSACOG, который объединил 28 лабораторий, предупредили, что новый вариант Covid-19 быстрее проникает в клетки легких и сильнее связывается с их рецепторами, а также хуже реагирует на антитела.

По данным Минздрава Индии, в стране зарегистрированы уже 40 случаев заражения штаммом «Дельта-плюс». Данные опубликованы в соцсети министерства.

Напомним, 21 июня индийские врачи заявили, что выявили 20 пациентов с новым штаммов коронавируса – «Дельта-плюс». Биолог из США предупредила, что индийская разновидность Covid-19 быстрее поражает легкие. А штамм «Дельта-плюс» похож на южноафриканский вариант, и так же может уходить из-под действия естественных и вакцинных антител.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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