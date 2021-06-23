Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма Covid-19

При штамме «Дельта» у больных коронавирусом очень быстро ухудшается работа легких. От второй степени поражения до реанимации может пройти всего пара дней, рассказала профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких, их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», – сказала биолог в интервью «Ленте.ру».

В обычных условиях клетки альвеол производят сурфактант, который помогает поддерживать влажность в легких и обеспечивает газообмен. При заражении штаммом «Дельта» сурфактант перестает вырабатываться. А сами клетки быстро превращаются в соединительную ткань, которая никак не помогает человеку дышать.

«Похоже, дельта-вариант коронавируса научился проводить этот процесс очень быстро», – добавила Баранова.

По ее словам, штамм «Дельта-плюс» впервые был замечен в Европе, а оттуда перешел в Индию. Внутри этой разновидности вируса та же мутация, что у южноафриканского штамма.

«При помощи этой мутации он может уходить из-под действия коктейля антител, а также вакцинных и сывороточных антител. То есть мутация плохо подвергается вакцинному контролю», – пояснила биолог.

Анча Баранова назвала зарегистрированный в Перу новый штамм Covid-19 «достаточно ужасным» и поставила его на один уровень опасности с индийским штаммом.

Как сообщал «Новый День», ученые в Индии выявили 20 больных с новым штаммом коронавируса, который назвали «Дельта-плюс». Свойства новой разновидности Covid-19 только изучаются.

В НИЦ имени Гамалеи пояснили, что индийский штамм Covid-19 более устойчив к вакцине, потому что не разрушает, а меняет клетки. Он распространяется, образуя многоядерные клетки, и становится очень устойчив к антителам в крови человека.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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