Ученые нашли новую мутацию индийского штамма Covid-19

Специалисты нашли новую разновидность индийского штамма коронавируса в штате Махараштра, в Индии. Врачи выявили 20 пациентов с Covid-19, который отличался от распространенного в стране штамма «Дельта».

Новый тип индийского штамма, «дельта плюс», заподозрили еще у нескольких пациентов. Их анализы изучают в лабораториях.

«Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбае, Палгаре и Ратнагири», – сказал глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т.П. Лахан в эфире India TV (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, врачи предупредили, что индийский штамм коронавируса вызывает сильные тромбы, которые приводят к нарушениям работы кишечника, сильным болям и гангрене. 89,3% заболевших Covid-19 в Москве заражены именно штаммом «Дельта», который более агрессивен, чем другие виды коронавируса, и распространяется быстрее.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 21.06.21

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