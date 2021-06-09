Врачи предупредили о гангрене из-за индийского штамма Covid-19

Индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта», вызывает гангрену, нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, заявили врачи из Индии. Они отметили, что эта мутация вируса намного заразнее других вариантов Covid-19, пишет Тhe Рrint.

Индийские врачи, которые ежедневно борются с новым штаммом коронавируса, выделили новые симптомы. Пациенты часто жалуются на нарушения слуха, опухоли горла, потерю аппетита, сильную тошноту и рвоту.

«У некоторых пациентов развиваются микротромбы или небольшие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят развитию гангрены. Некоторым пришлось ампутировать пальцы и стопы», – рассказал кардиолог Ганеш Манудхейн.

По его словам, число пациентов с осложнениями в виде тромбоза растет. Он проявляется по-разному, например, нарушение кровоснабжения кишечника вызывает сильные боли в животе.

Врачей тревожит, что вирус быстро распространяется, особенно среди детей.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал граждан делать прививки, чтобы защититься от индийского штамма Covid-19, пишет The Hill. Специалист напомнил, что нужно сделать две дозы препаратов Pfizer-BioNTech или AstraZeneca, которые «кажутся эффективными» против новой мутации коронавируса.

Напомним, профессор из Сингапура предупредил, что миру грозит новая волна пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Она будет более серьезной, чем нынешняя из-за скорости распространения вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациенты с новыми мутациями Covid-19 заражают в шесть раз больше людей, чем носители исходного штамма коронавируса.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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