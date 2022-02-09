Перенесенный Covid-19 грозит ампутацией конечностей

Тромбоз является частым осложнением у переболевших коронавирусом. Он грозит развитием ухудшения кровоснабжения и может привести к ампутации конечностей. С таким предупреждением выступил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Наибольшему риску подвержены артерии конечностей, как верхних, так и нижних. На фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия – критическое ухудшение кровоснабжения, и дело может дойти до ампутации конечности. «Во время пандемии таких случаев было немало», – подчеркнул Чупин.

Как правило, осложнение развивается у тех пациентов, которые перенесли Covid-19 в тяжелой форме. Тромбоз может развиться как на пике болезни, так и через несколько месяцев. Кроме того, в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах.

Однако тем, кто легко справился с болезнью, также стоит держать ситуацию под контролем. «Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом», – пояснил доктор.

Москва, Зоя Осколкова

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