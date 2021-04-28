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NewDayNews.ru

Среда, 28 апреля 2021, 12:11 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Инфицированные мутировавшим коронавирусом заражают в шесть раз больше людей

У заразившихся новыми штаммами коронавируса фиксируется больше контактов по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«При обычном референт-штамме <…> на одного инфицированного у нас порядка четырех контактных, по которым мы работаем, проводим все мероприятия, это большая работа, то по новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного», – заявила Попова в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2021. Covid-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

В настоящее время известны несколько штаммов коронавируса SARS-CoV-2 – «британский», «южноафриканский» и «сибирский». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 48 российских регионах выявлен «британский» штамм коронавируса, в 11 – «южноафриканский».

В апреле был выделен «индийский» вариант инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что он более заразный и устойчив к антителам. Россия приняла меры для того, чтобы предотвратить завоз «индийского» штамма. Всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на Covid-19 в аэропорту.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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