Инфицированные мутировавшим коронавирусом заражают в шесть раз больше людей

У заразившихся новыми штаммами коронавируса фиксируется больше контактов по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«При обычном референт-штамме <…> на одного инфицированного у нас порядка четырех контактных, по которым мы работаем, проводим все мероприятия, это большая работа, то по новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного», – заявила Попова в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2021. Covid-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

В настоящее время известны несколько штаммов коронавируса SARS-CoV-2 – «британский», «южноафриканский» и «сибирский». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 48 российских регионах выявлен «британский» штамм коронавируса, в 11 – «южноафриканский».

В апреле был выделен «индийский» вариант инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что он более заразный и устойчив к антителам. Россия приняла меры для того, чтобы предотвратить завоз «индийского» штамма. Всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на Covid-19 в аэропорту.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.21

В Челябинской области за сутки выявлено 105 случаев коронавируса. / Россия срочно направит в Индию крупную партию медицинской помощи. / В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»