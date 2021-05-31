Ученый предрек усиление пандемии из-за индийского штамма

Индийский штамм коронавируса становится преобладающим в мире и может спровоцировать более серьезную волну пандемию по сравнению с нынешней. С таким предупреждением выступил профессор Тэк Ик Ин из школы общественного здоровья при Национальном университете Сингапура, пишет издание The Straits Times.

Ученый обратил внимание на то, что индийский вариант распространяется пугающей скоростью, из-за чего специалисты не успевают выявлять и своевременно изолировать инфицированных и разрывать цепочки передачи коронавирусной инфекции.

«Штамм B.1.617.2 может вызвать более мощный взрыв пандемии, с которым мир еще не сталкивался ранее», – считает профессор.

Ученый также отметил, что в некоторых странах могут появиться новые, более вирулентные штаммы коронавируса, в особенности это касается стран со слабым контролем за пандемией. Эксперт привел в пример Вьетнам, где обнаружили новую мутацию коронавируса – гибрид британского и индийского штаммов.

Профессор подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы с ковидом в данной ситуации является вакцинация.

Штамм B.1.617 впервые обнаружили в индийском штате Махараштра в марте этого года. Согласно данным ВОЗ, эта вариация Covid-19 выявлена в 53 странах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.21

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