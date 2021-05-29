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Суббота, 29 мая 2021, 08:38 мск

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Во Вьетнаме выявили гибридный штамм коронавируса

Во Вьетнаме выявили новый вариант коронавируса, который объединяет в себе мутации индийского и британского штаммов. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса, заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг. По его словам, этот гибридный штамм гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

По мнению местных властей, новый вариант коронавируса стал причиной резкого роста числа случаев заболевания, фиксируемых в стране.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще приходят сообщения о новых вариантах коронавируса. Несколько дней назад исследователи из Университета Сан-Паулу выявили еще один штамм и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии.

Ханой, Зоя Осколкова

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