В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса неизвестного происхождения

Бразильские ученые выявили новую разновидность коронавируса, которая очень быстро распространяется. Пока нет данных о том, насколько новый штамм опаснее обнаруженных ранее.

Новый вариант SARS-CoV-2 выделили исследователи университета Сан Паулу, пишет Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора. Штамм получил название Р4. Он имеет общее происхождение с «бразильскими» вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3.

«Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», – сообщает издание.

Ученых беспокоит быстрое распространение новой разновидности коронавируса. Вариант Р4 уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. При этом он активно распространяется в среде, где преобладают P1 и «британский» штаммы.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

Сан-Паулу. Другие новости 26.05.21

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