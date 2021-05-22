Как долго антитела от коронавируса защищают от новых штаммов – выводы японских ученых

Исследование японского университета Иокогамы показало, что антитела у переболевших Covid-19 со временем становятся слабее против новых мутаций коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

Согласно выводам ученых, антитела к вирусу ослабевают к новым штаммам через 6-12 месяцев после формирования. Люди, перенесшие ковид, особенно те, кто болел в легкой форме, нуждаются в вакцинации, чтобы снизить риск заражения вариантами коронавируса, выявленными в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии, отмечают исследователи.

Ученые провели исследование с участием 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, которые переболели ковидом в период с февраля по апрель 2020 года. Оказалось, что у 97% пациентов, перенесших заболевание в легкой форме, имелись антитела через шесть месяцев после заражения. Год спустя у 96% из них все еще были антитела к Covid-19. Однако эти защитные антитела оказались неэффективными к новым мутациям коронавируса. В частности, у 69% переболевших бессимптомно или в легкой форме спустя шесть месяцев после инфицирования не будет антител для борьбы с южноафриканским штаммом, у 75% не будет антител к индийскому штамму, у 81% – к бразильскому варианту, а у 85% – к британской мутации, установили ученые.

Согласно данным исследования, уровни антител в крови у тех, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме, лишь незначительно снизились спустя год после заражения. Через 12 месяцев после положительного результата теста по крайней мере у 90% таких людей были антитела, достаточно эффективные, чтобы защитить от инфицирования любым из четырех новых вариантов коронавируса.

Результаты исследования говорят о необходимости вакцинации переболевших ковидом людей в условиях распространения новых мутаций, полагают ученые. При этом прививки особенно актуально для тех, кто перенес коронавирус бессимптомно или в легкой форме, указывают они.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.21

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