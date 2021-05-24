«Спутник V» показал эффективность против бразильского штамма Covid-19

Ученые Аргентины доказали эффективность вакцины «Спутник V» против бразильского штамма коронавируса. У пациентов появлялся иммунный ответ уже после первой дозы препарата, передает официальный Telegram-канал «Спутника V».

«Иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых «Спутником V» лиц, позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола», – говорится в сообщении.

После второй дозы препарата IgG-антитела были уже у 99,65% привитых граждан.

Исследования проводились аргентинским институтом вирусологии Национального университета Кордовы и властями Кордовы.

В начале марта было опубликовано исследование об устойчивости бразильского штамма коронавируса к антителам. Новая мутация позволяла ему преодолеть иммунитет, сформированный у пациентов, переболевших Covid-19. Ученые предсказали, что этот штамм будет плохо реагировать на ранее созданные вакцины.

Препарат «Спутник V» стал первой российской вакциной от коронавируса. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина зарегистрирована уже в 66 странах (общее население более 3,2 млрд человек). Эффективность препарата оценили в 97,6%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.05.21

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