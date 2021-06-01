В Японии выявили новую заразную мутацию коронавируса

В городе Кобе на западе Японии выявлена новая мутация коронавируса. Ее обнаружили у 50-летнего местного жителя, не выезжавшего за пределы страны, сообщает телеканал NHK. Медики полагают, что вирус мутировал непосредственно в его организме.

Муниципальный институт медицинских наук изучил геном нового варианта коронавируса. Исследователи пришли к выводу, что выявленный в городе штамм произошел от британской вариации Covid-19. Он, как и «материнский» вариант, обладает большой скоростью распространения и тем же риском развития тяжелых осложнений.

Всего в Кобе подтверждено более 150 случаев заражения зарубежными штаммами коронавируса. Замдиректора городского управления здравоохранения Кобе Ясунори Кумагаи заверил, что власти продолжат принимать все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может привести к новой волне заражения коронавирусом. А завезенные различные мутации Covid-19 могут дать толчок к появлению нового «олимпийского» штамма Covid-19, считает он.

По мере приближения Олимпиады в японском обществе все активнее звучат призывы отменить Игры.

Между тем губернатор Токио Коике Юрико сегодня подтвердила намерение провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Она пообещала сделать все возможное, чтобы эти мероприятия были безопасными.

Олимпийские игры планируется провести в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года. Проведение Паралимпиады намечено с 24 августа по 5 сентября.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 01.06.21

«Выходим из сложной ситуации»: Путин прокомментировал эпидобстановку в России. / Монголия открывает свои границы для вакцинированных «Спутником V». / Снова рост: в России за сутки коронавирус выявили еще у 9,5 тыс. человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»