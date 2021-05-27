Японские врачи пригрозили появлением «олимпийского» штамма Covid-19

Скопление людей из разных стран в Токио может привести к новой волне заражения коронавирусом. А завезенные различные мутации Covid-19 могут дать толчок к появлению нового штамма, заявил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

«Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь, в Токио», – цитирует врача «Интерфакс».

Подобные доводы глава консультативного совета по вопросам борьбы с коронавирусом при правительстве Японии Оми Сигэру. Даже если все спортсмены будут соблюдать защитные меры, невозможно гарантировать такое же поведение от всех остальных людей, связанных с проведением Олимпиады.

«Существуют опасения по поводу того, будут ли представители СМИ, спонсоры и обслуживающий персонал Игр полностью соблюдать противовирусные правила», – цитирует Сигэру телеканал NHK.

Губернаторы Токио и трех соседних префектур попросили правительство продлить срок действия режима ЧС после 31 мая. В Токио фиксируют все меньше новых случаев заражения Covid-19, но власти обеспокоены, что снятие ограничений приведет к новой волне заболеваемости.

Призывы японской общественности отменить Олимпийские игры, которые должны в этом году пройти в Токио, звучат все чаще по мере приближения Олимпиады. Так, накануне официальный партнер Игр газета Asahi Shimbun обратилась к правительству с призывом отменить Олимпиаду.

«Недоверие и несогласие с поспешным решением правительства распространились широко, а власти не делают попытки откликнуться на вопросы и проблемы людей. Призываем премьер-министра Ёсихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и отменить Игры этим летом», – говорится в издании.

Петиция за отмену Олимпиады в Токио, размещенная на сайте change.org три недели назад, становится все популярнее. На момент публикации новости ее подписали уже 401 210 человек.

XXXII летние Олимпийские игры планируется провести в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 27.05.21

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