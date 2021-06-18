Мэр Москвы раскрыл пугающие данные о заболеваемости коронавирусом

В Москве у подавляющего большинства заболевших коронавирусом выявлен индийский штамм заболевания. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире Первого канала. По его словам, этот штамм быстрее распространяется, также он оказался более агрессивным по сравнению с другими.

«Последние данные, которые мы получили, – 89,3% пациентов заболели коронавирусом мутированным, так называемая «дельта» – это индийский штамм», – сказал мэр, отметив, что именно поэтому сейчас наблюдается взрывной рост заболеваемости.

По словам Собянина, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем необходимо для «уханьского» варианта коронавируса. «По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (пандемию коронавируса), причем с более тяжелыми последствиями», – констатировал мэр Москвы.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Москве было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 056 (днем ранее 6 195).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), индийский штамм коронавируса, который считается более заразным и смертоносным, выявлен в 80 странах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

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