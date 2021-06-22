Гинцбург назвал опасность индийского штамма коронавируса

Получивший название «Дельта» индийский штамм Covid-19 более устойчив к вакцине, потому что не разрушает, а меняет клетки. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил опасность новой мутации коронавируса, которую назвали «Дельта-плюс».

Проникая в организм, вирус штамма «Дельта» иначе влияет на клетки, чем другие мутации Covid-19.

«Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют», – пояснил ученый в беседе в РИА «Новости».

Гинцбург добавил, что в препарате «Спутник V» большой запас антител, поэтому вакцина действенна против всех известных сегодня штаммов коронавируса.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил об ускорении темпов заражения коронавирусом в России из-за распространения штамма «Дельта» Covid-19. Специалисты заявили, что доля привитых россиян и граждан с естественным иммунитетом после перенесенного коронавируса слишком мала для коллективного иммунитета. Власти Москвы сообщили, что почти 90% новых пациентов с Covid-19 заражены именно индийским штаммом.

В Индии нашли новую разновидность штамма «Дельта», которой заразились как минимум 20 человек в штате Махараштра. Индийский штамм впервые обнаружен в октябре 2020 года. На сегодняшний день он распространился на множество стран.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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