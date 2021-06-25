Минздрав отправит в Хабаровский край 50 тыс. доз вакцины от Covid-19

Прививочные пункты Хабаровского края в ближайшее время получат 65 тыс. доз вакцины от коронавируса. Помимо плановой поставки в регион отправят дополнительную партию препарата по распоряжению Минздрава РФ.

«Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил о немедленном направлении в регион 50 000 доз. С учетом ожидаемой поставки в 15 000, в регионе до 27 июня будет сформирован необходимый запас для проведения вакцинации всех желающих», – сообщило правительство региона на официальной странице в соцсети.

Поскольку число желающих привиться растет, власти планируют открыть дополнительные пункты вакцинации в областном центре: ТЦ «ЭКО дом», ТЦ «Стрелка», Кинотеатре «Хабаровск».

«Время работы мобильных пунктов вакцинации будет увеличено, при необходимости они будут работать до 00:00 или круглосуточно», – заявили в правительстве Хабаровского края.

Как сообщал «Новый День», некоторые прививочные пункты в Хабаровском крае приостановили работу, потому что там закончилась вакцина от коронавируса. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре подходят к концу запасы первого компонента препарата.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 25.06.21

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