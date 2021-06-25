В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса

В Хабаровском крае закончилась вакцина от коронавируса, временно местные жители не смогут поставить прививку. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным министерства, в крае резко выросли темы вакцинации. За сутки привили более 5 тысяч человек. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заканчивается первая доза препарата.

«Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике №11, поликлинике №10, поликлинике №5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», – сообщает ведомство.

При этом второй компонент вакцины есть в наличии, его продолжат ставить в обычном режиме. «В ТЦ «Броско Молл» прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре «Пушкинский» 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве», – рассказали в минздраве.

В ближайшие два дня в Хабаровский край привезут еще 15 тысяч доз вакцины. Министерство следит за ростом числа желающих поставить прививку от Covid-19. Есть вероятность, что некоторые мобильные пункты вакцинации переведут в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 24.06.21

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