В России зарегистрирован первый случай заражения штаммом «Дельта-плюс»

В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта-плюс» (мутировавший индийский вариант Covid-19). Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко в беседе с «Фонтанкой».

По словам специалиста, это единственный случай в стране и, вероятно, завозной. В каком российском регионе выявлен пациент с «Дельта-плюс», она не уточнила.

Даниленко сообщила также, что вариант «Дельта-плюс» обнаружен в единичных случаях в Великобритании, США и некоторых других странах, а в самой Индии зафиксировано немногим больше 40 случаев, что незначительно на фоне общего уровня заболеваемости.

Вирусолог при этом заявила, что говорить о степени опасности этой разновидности коронавируса пока преждевременно. «Мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР», – отметила эксперт. Что касается клинической картины, наблюдаемой у пациентов, «пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», подчеркнула Даниленко.

Надо отметить, что днем ранее глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что в России нет заразившихся штаммом «Дельта-плюс», отметив, что этот вариант коронавируса уже выявили в пяти странах.

Ранее индийские специалисты предупредили, что новая разновидность коронавируса «Дельта-плюс» более заразна, чем дельта-вариант: достаточно пройти мимо больного без маски, чтобы заболеть. Они отметили, что этот штамм быстрее проникает в клетки легких и сильнее связывается с их рецепторами, а также хуже реагирует на естественные и вакцинные антитела.

Обновлено. Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в стране первого случая заражения штаммом «Дельта-плюс». Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.06.21

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