Коронавирус в России: снова более 21 тыс. зараженных и новые рекорды смертности

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21 650 новых случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Прирост заболевших снова увеличился после небольшого снижения накануне (20 538 зараженных), следует из данных статистики. Таким образом, число инфицированных превысило 21 тыс. человек во второй раз за последние три дня. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 5 472 941.

Число новых смертей среди заболевших вновь превысило отметку в 600 летальных исходов. Новые рекорды по количеству умерших зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+7246) – это на 523 больше, чем днем ранее. В число регионов – лидеров по числу новых случаев коронавируса также вошли Московская область (+2722), Санкт-Петербург (+1335), Нижегородская область (+332) и Бурятия (+309).

Наименьшее количество заболевших за сутки отмечено в Ненецком автономном округе, где инфекция подтверждена у двух человек, а также на Чукотке, где ковид выявили у трех человек.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 611 человек (накануне – 599). Наибольший прирост числа смертей зафиксирован в Москве (124 летальных исхода), Санкт-Петербурге (110), Бурятии (23), Нижегородской области (22 ) и Подмосковье. При это в обеих столицах зафиксированы новые максимумы смертей пациентов с Covid-19. За все время пандемии в России скончались 133 893 человека с подтвержденным ковидом.

Полностью излечились от инфекции за прошедший день 12 728 человек, а за весь период – 4 969 340.

По информации Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 148,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 527 тыс. Под наблюдением медиков остаются 757 тыс. 762 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.06.21

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