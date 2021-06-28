Ученые назвали четыре симптома у заболевших Covid-19 после прививки

Британские ученые выявили стандартные симптомы у пациентов, заразившихся коронавирусом после полной вакцинации. Сделавшие обе прививки жаловались на головную боль и насморк, пишет Express.

Также часто у них встречались чихание и боль в горле. Именно такие жалобы были самыми распространенными у пользователей приложения ZOE COVID Symptom Study. Тех, кто получил только одну дозу вакцины, мучал еще и кашель.

Ученые отметили, что традиционные симптомы: потеря обоняния, жар и отдышка, стали встречаться намного реже. А непрекращающийся кашель сдвинулся аж на восьмую строчку по частоте среди симптомов.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил, что после вакцинации от коронавируса все равно можно заразиться, но болезнь будет протекать легче. При первых симптомах, похожих на ОРВИ, россиянам рекомендовали обращаться к врачу.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 28.06.21

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