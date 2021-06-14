Россиян предупредили о риске заразиться Covid-19 после прививки

После вакцинации от коронавируса все равно остается риск заразиться, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты выявили несколько подобных случаев.

«Можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отметили, что вакцина не может стать причиной заражения. При появившихся симптомах лучше сделать ПЦР-тест – введенный во время прививки препарат на него никак не повлияет.

Как сообщал «Новый День», ученые и врачи пока не знают, насколько длительным будет иммунитет у привитых от коронавируса. У переболевших высокий титр антител сохраняется на протяжении восьми месяцев.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал пройти вакцинацию даже тем, кто переболел коронавирусом. А японские ученые выяснили, что антитела у переболевших Covid-19 со временем становятся слабее против новых мутаций коронавируса. Через 6-12 месяцев после формирования они хуже защищают от новых штаммов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.06.21

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