Переболевшим Covid-19 посоветовали тоже привиться

Специалисты рекомендовали россиянам, переболевшим коронавирусом пройти вакцинацию. Ученые пока не узнали, на сколько хватает антител, оставшихся после болезни, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство посоветовало переболевшим Covid-19 через некоторое время укрепить иммунитет прививкой.

«У людей, которые выздоравливают после Covid-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что прививка от Covid-19 не только останавливает распространение вируса, но и снижает вероятность появления новых штаммов. Даже если привитый человек заразится, то переболеет в легкой форме, без осложнений.

Ранее ученые установили, что бразильский штамм коронавируса устойчив к антителам, появившимся у пациентов, переболевших Covid-19. Но специалисты из Аргентины доказали эффективность вакцины «Спутник V» против бразильского штамма уже после первой дозы препарата.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.05.21

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