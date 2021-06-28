Власти Греции пообещали молодежи по 150 евро за прививку от Covid-19

Молодые греки получат по 150 евро за первую прививку от коронавируса. Таковы условия правительственной программы по стимулированию молодежи пройти вакцинацию, передает Reuters.

Программа введена, потому что в стране полностью привиты только 33% из 11 млн населения. Право на выплату получат все жители Греции в возрасте 18-25 лет, которые получат хотя бы один компонент вакцины до конца года. По подсчетам властей, за премией могут обратиться около 940 000 человек.

После прививки молодым людям вручат банковскую карту с деньгами. Потратить их можно будет на отдых и развлечения с 15 июля. И дополнительно весь август они смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом.

По данным издания, за весь период пандемии в Греции выявили 420 905 больных Covid-19. 12664 пациентов с коронавирусом умерли.

Как сообщал «Новый День», в России уже 13 регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий работников. По данным Роспотребнадзора, к ним должны присоединиться еще пять областей. В случае отказа от прививки россиян могут отстранить от работы, а владельцам бизнеса грозит приостановка работы на 90 дней.

Афины, Наталья Рязанова

Афины. Другие новости 28.06.21

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