Власти Тамбовской и Смоленской областей ввели обаятельную вакцинацию от Covid-19

Роспотребнадзор ввел в Тамбовской и Смоленской областях обязательную вакцинацию для некоторых сфер бизнеса и госслужащих. Прививочную кампанию от Covid-19 для этих категорий граждан планируется завершить 15 августа в Тамбовской области, 1 сентября – в Смоленской.

Власти обязали привиться от коронавируса работников общепита, торговли и общественного транспорта, а также учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания. Прививку должны будут поставить сотрудники МФЦ, детских, культурных учреждений, банков и почты.

В группу риска попали и работники предприятий ЖКХ, развлекательных и спортивных заведений. Им и работникам аптек тоже нужно будет сделать прививку.

Владельцам бизнеса рекомендовано отправить работников на первую прививку до 20 июля в Тамбовской, до 9 августа – в Смоленской области.

Как сообщал «Новый День», Забайкальский край присоединился к регионам с обязательной вакцинацией от коронавируса. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова анонсировала введение подобной меры в восьми регионах с 28 июня. Ранее власти 10 регионов России уже обязали работников некоторых категорий привиться от Covid-19.

Тамбов, Наталья Рязанова

Тамбов. Другие новости 28.06.21

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