В России растет число регионов с обязательной вакцинацией против Covid-19

В Забайкальском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для части населения. Постановление об этом выпустило региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно документу, прививки должны будут сделать работники здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, почты, клиентских подразделений банков, МФЦ, культуры, досуга и спорта. Кроме того, под обязательную вакцинацию попали региональные и муниципальные чиновники.

60% работающих в вышеперечисленных сферах должны получить первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину не позднее 27 июля, второй компонент – не позднее 27 августа.

В краевом управлении Роспотребнадзора объяснили решение об обязательной вакцинации четырехкратным ростом заболеваемости коронавирусом в июне по сравнению с маем. При этом распространение Covid-19 среди взрослых в 2,9 раза превосходит заболеваемость среди детей, отметили в ведомстве.

Ухудшение эпидситуации ведомство связывает с низким охватом прививками против коронавируса. Так, в возрастной группе 18-35 лет вакцинацию прошли только 14% человек, в возрасте 36-59 лет – 26%, от 60 лет и старше – 36%.

Согласно последним данным ковидной статистики, в Забайкалье на сегодняшний день выявлено 46 119 случаев инфицирования, скончались 882 пациента.

В минувшие выходные стало известно о введении обязательной вакцинации некоторых категорий работников в Брянской области, Бурятии, Республике Алтай и Хакасии. Всего в России подобное решение принято в 16 регионах. При этом Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России призвали правительство РФ ввести принудительную вакцинацию для всех взрослых россиян.

Чита, Наталья Петрова

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