Бизнес и профсоюзы просят ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали правительство РФ вакцинировать в обязательном порядке всех взрослых россиян в связи со всплеском заражений коронавирусом. Соответствующее письмо за подписью главы РСПП Александра Шохина и председателя ФНПР Михаила Шмакова опубликовано на сайте ФНПР.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации – принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против Covid-19, а также имеющих необходимый уровень антител», – говорится в обращении.

Авторы письма объясняют необходимость введения в России обязательной вакцинации «предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции» и «продолжением восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

По их мнению, ситуация с «беспрецедентым» ростом заболеваемости коронавирусом в стране «требует срочных и неотложных мер правительства, работодателей и работников».

В обращении также указывается, что в России «сложилась парадоксальная ситуация» – страна «первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения – один из самых низких среди развитых стран». «Это требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране», – подчеркивается в письме.

Бизнес и профсоюзы также призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей – использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

Ранее сегодня стало известно, что еще восемь российских регионов введут с понедельника, 28 июня, обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий работающих.

Напомним, обязательные прививки от коронавируса уже введены в десяти регионах. По примеру Москвы эту меру утвердили власти Подмосковья, Тульской, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областей и Ненецкого автономнго округа. Под обязательную вакцинацию попали работники сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, развлекательных и культурных учреждений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.06.21

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