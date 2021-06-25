Еще восемь регионов введут обязательные прививки от Covid-19

Роспотребнадзор решил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса еще в восьми регионах. Прививки станут обязательными для некоторых категорий работников уже с 28 июня, сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», – цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».

Напомним, обязательная вакцинация уже введена в Москве и области, Тульской, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Ненецком АО. Привиться от коронавируса должны работники торговли, общественного транспорта, развлекательных и культурных учреждений.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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