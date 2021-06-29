Число больных «черной плесенью» в Индии превысило 40 тысяч

Более 40 тыс. индийцев заразились мукоромикозом, известным как «черная плесень». 3129 пациентов скончались, передает NDTV со ссылкой на данные национального Минздрава.

Всего по стране зарегистрированы 40 845 случаев. Самыми частыми (31 344 случаев) оказывались поражения носа, придаточных пазух и участков головного мозга. Половина зараженных проживает в штатах Махараштра, Керала, Тамиланд и Запалная Бенгалия – там больше всего очагов мукоромикоза.

Специалисты отметили, что «черная плесень» часто появляется у больных коронавирусом с сильно ослабленным иммунитетом. Еще один фактор заражения – использование стероидов при лечении от Covid-19.

Как сообщал «Новый День», 11 июня в Индии насчитывалась 31 тыс. зараженных мукормикозом. Антилидерами по числу больных были штаты Махараштра, Гуджарат и Раджастан. Врачи жаловались на нехватку противогрибковых препаратов и плохие поставки, поскольку система здравоохранения была перегружена из-за массового заражения коронавирусом.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 29.06.21

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