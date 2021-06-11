В Индии «черной плесенью» заболели более 30 тысяч человек

Число заболевших мукормикозом, или «черной плесенью» в Индии резко выросло. По последним данным, в стране грибком инфицированы более 31 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.

Наибольшее число заболевших проживают в штате Махараштра. Там выявлено 7 057 случаев «черной плесени», более 600 человек умерли. Среди пострадавших штатов также оказались Гуджарат, где свыше 5 тысяч инфицированных и 300 летальных исходов, и Раджастан – почти 3 тысячи заражений и 188 заболевших скончались.

Индийские медики столкнулись с нехваткой противогрибкового средства. Кроме того, ситуация осложняется общей перегруженностью системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Люди на протяжении всей жизни живут рядом с возбудителями, но сильный иммунитет без проблем с ними справляется. При ослаблении иммунной системы, например, перенесенном коронавирусе, грибки могут стать смертельными. Ранее в Индии кроме черной плесени выявили случаи заражения так называемой белой и желтой плесенью. В некоторых случаях пациенты были поражены сразу несколькими видами грибка.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 11.06.21

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